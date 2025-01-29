Румунія вночі підіймала винищувачі F-16 через атаку РФ по Україні
У ніч проти 29 січня Румунія підіймала у небо винищувачі F-16 через російську атаку - безпілотники наблизилися до кордону країни
Про це повідомляє міністерство оборони Румунії.
"Вранці 29 січня російські війська відновили серію ударів з безпілотників по цивільних об'єктах та об'єктах портової інфраструктури в Україні поблизу румунського кордону в повіті Тульча", - написали у міністерстві.
Так, близько 03:20 два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу Бойової служби повітряної поліції, піднялися в повітря з 86-ї авіабази в Борча для моніторингу повітряної обстановки.
"Дані радіолокації не зафіксували проникнення повітряних цілей, за якими здійснювався моніторинг, у повітряний простір країни", - йдеться у дописі.
- Ввечері 28 січня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. У Києві уламки ворожих БПЛА впали у двох районах.
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