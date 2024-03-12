Румунський президент Йоганніс оголосив про свою участь у виборах генсека НАТО
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що братиме участь у виборах генерального секретаря НАТО
Про це він оголосив на пресконференції в Котроченському палаці, повідомляє RFI.
"Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО", - заявив Йоганніс.
Він додав, що минуло два десятиліття з тих пір, як Румунія стала членом Альянсу, що "протягом 75 років просуває демократію та свободу та створив широку мережу партнерів".
Президент Румунії зауважив, що основними цінностями НАТО є верховенство права, коли повага до основних прав і свобод - це "компас, який вів нас до консолідації демократії".
"Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії", - сказав Йоганніс.
Він наголосив, що кордони Північноатлантичного Альянсу - це першочергове питання, а зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.
"Військовий конфлікт в Європі — це реальність, яка ще кілька років тому здавалася неймовірною. Росія є довгостроковою загрозою для нашого континенту", - додав очільник Румунії.
Також Йоганніс підкреслив, його країна довела, що є опорою стабільності й безпеки в регіоні. Румунія ініціювала національний пакт з усіма країнами-членами Альянсу про виділення 2% ВВП на оборону. Зараз Бухарест досяг 2,5% ВВП.
- 6 березня повідомлялося, що на посаду генсека НАТО Франція підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
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