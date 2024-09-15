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Головна Світ Саакашвілі: Іванішвілі, який хоче вибачитися за війну 2008 року, вчинив безпрецедентну в історії Грузії зраду

Саакашвілі: Іванішвілі, який хоче вибачитися за війну 2008 року, вчинив безпрецедентну в історії Грузії зраду

Анатолій Буряк
15 вересня, 2024 неділя
22:16
Світ Саакашвілі

Ув'язнений у Грузії експрезидент країни Міхеіл Саакашвілі, який воював з РФ у 2008 році, прокоментував заяву почесного лідера правлячої нині партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі про нібито необхідність вибачення за ті події

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Свою позицію із даного питання Саакашвілі представив у неділю, 15 вересня 2024 року, в себе на фейсбуці.

"Вчора (14 вересня - ред.) Іванішвілі вчинив безпрецедентну в історії Грузії зраду. У Грузії були віроломні феодали Орджонікідзе, але ніколи не було віроломного правителя. Своєю промовою він виправдав напад Росії, знищення людей, зрівняння сіл із землею. Це наруга над пам'яттю героїв, які присвятили себе нашій батьківщині", - наголосив експрезидент.

"Замість того, щоб вимагати від Росії вибачень за ті нещастя, які вони завдали нашій країні, він вимагав від грузин вибачень перед завойовником. Ми ще довго не зможемо відмитися від цієї ганьби", - додав Саакашвілі.

У зв'язку з цим колишній президент Грузії закликав співгромадян на парламентських виборах 26 жовтня "дати гідну відповідь цій непрощенній зраді".

Що про війну 2008 року сказав Іванішвілі

14 вересня грузинсько-російський олігарх і політик Бідзіна Іванішвілі виступав на передвиборчому мітингу в місті Горі.

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"Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли будуть засуджені ті, хто почав війну, коли абсолютно всі винні в руйнуванні грузино-осетинського братства та співіснування отримають найсуворішу юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили вибачитися за те, що відповідно до отриманого завдання зрадницький "Національний рух" у 2008 році огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер та братів. А оскільки одним із найважливіших наріжних каменів нашої християнської віри, віри грузинів та осетинів, є саме прощення, я впевнений, що братовбивче протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів, закінчиться саме історичним взаємним прощенням та щирим примиренням", - сказав він.

Окрім того, олігарх закликав до дотримання Грузією "коректної позиції щодо Росії".

Війна з Росією 2008 року та Осетія

У серпні 2008 року Росія скористалася провокацією з боку сепаратистів Південної Осетії й здійснила збройну агресію проти Грузії, назвавши свої дії "примусом до миру".

В такий спосіб було задіяно сценарій гібридної війни.

Усе почалося з того, що 1 серпня бійці з Південної Осетії поранили офіцерів грузинської поліції та обстріляли грузинські села. Як буде встановлено пізніше, діями Південної Осетії керував заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

7 серпня тодішній президент Грузії Саакашвілі, аби зупинити подальше розгортання конфлікту, вирішив піти на компроміс та, під час виступу по телебаченню, пообіцяв автономію Осетії, амністію учасникам боїв і проголосив одностороннє припинення вогню. Однак це не входило в плани Москви, і вже наступного дня, 8 серпня 2008 року, РФ почала вторгнення.

Теги:
Росія
Грузія
Війна з Росією
гібридна війна
Міхеїл Саакашвілі
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