Салліван: США та Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні
Головний радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван за підсумками візиту до Китаю заявив, що країни не змогли погодити план щодо переговорів про завершення війни в Україні
Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.
За словами Саллівана, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу «нічого про Україну без України", – заявив представник Білого дому.
Радник президента США з питань нацбезпеки підкреслив, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.
- Нагадаємо, Салліван 29 серпня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Серед обговорених питань, зокрема, була російсько-українська війна.
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