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Сі Цзіньпін зустрівся із Салліваном: з-поміж іншого обговорили війну в Україні

Світлана Кравченко
29 серпня, 2024 четвер
15:05
Світ Джейк Салліван

Головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 29 серпня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпінем. Серед обговорених питань зокрема була російсько-українська війна

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Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Зазначається, що зустріч американського і китайського посадовців була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і КНР.

Салліван і Сі Цзіньпін обговорили також подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект.

Крім того, під час переговорів мова йшла про повномасштабну війну між Росією та Україною, а також про ситуацію у Південнокитайському морі.

Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.

  • Нагадаємо, 27 серпня Салліван з триденним візитом прибув до Пекіна.
Теги:
Китай
Війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
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