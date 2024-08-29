Сі Цзіньпін зустрівся із Салліваном: з-поміж іншого обговорили війну в Україні

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Зазначається, що зустріч американського і китайського посадовців була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і КНР.

Салліван і Сі Цзіньпін обговорили також подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект.

Крім того, під час переговорів мова йшла про повномасштабну війну між Росією та Україною, а також про ситуацію у Південнокитайському морі.

Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.