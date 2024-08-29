Сі Цзіньпін зустрівся із Салліваном: з-поміж іншого обговорили війну в Україні
Головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван 29 серпня зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпінем. Серед обговорених питань зокрема була російсько-українська війна
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
Зазначається, що зустріч американського і китайського посадовців була частиною зусиль, що спрямовані на підтримку каналів комунікацій й відповідальне управління відносинами між США і КНР.
Салліван і Сі Цзіньпін обговорили також подальше виконання зобов'язань, взятих головою Білого дому Джо Байденом та Сі Цзіньпіном під час саміту у Вудсайді в листопаді 2023 року. Мова йде про боротьбу з наркотиками, комунікації між військовими, а також штучний інтелект.
Крім того, під час переговорів мова йшла про повномасштабну війну між Росією та Україною, а також про ситуацію у Південнокитайському морі.
Зокрема сторони обговорили планування телефонної розмови між президентом Байденом і президентом Сі найближчими тижнями.
- Нагадаємо, 27 серпня Салліван з триденним візитом прибув до Пекіна.
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