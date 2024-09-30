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Головна Світ Саудівська Аравія готова стати посередником для досягнення миру між Україною та РФ, - очільник МЗС

Саудівська Аравія готова стати посередником для досягнення миру між Україною та РФ, - очільник МЗС

Катерина Єсікова
30 вересня, 2024 понедiлок
00:38
Світ Саудівська Аравія

Саудівська Аравія готова продовжувати свої посередницькі зусилля між Росією та Україною для досягнення мирного врегулювання

Зміст

Про це повідомляє міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, передає Укрінформ.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - заявив міністр.

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За його словами, необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - сказав Аль Сауд.

  • Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що його країна не має так званого мирного плану щодо завершення війни в Україні, але підтримує зв'язок як із Києвом, так і з Москвою.

Теги:
Україна
Росія
Саудівська Аравія
Війна з Росією
Світ про Україну
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