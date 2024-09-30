Саудівська Аравія готова стати посередником для досягнення миру між Україною та РФ, - очільник МЗС

Про це повідомляє міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд, передає Укрінформ.

"Що стосується російсько-української кризи, то Королівство знову закликає до припинення кризи та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки і стабільності. Минулого року Королівство приймало зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій", - заявив міністр.

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За його словами, необхідно "докласти всіх можливих зусиль для припинення кризи та врегулювання суперечок".

"Королівство також підтверджує свою готовність продовжувати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - сказав Аль Сауд.