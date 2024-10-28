Сенатор Джей Ді Венс відмовився називати Путіна "ворогом" і закликав до переговорів з РФ

Про це повідомляє NBC News.

На запитання про те, чи бачить він у Путіні союзника або ворога, Джей Ді Венс сказав, що той є конкурентом.

"Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову", - заявив сенатор.

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За його словами, переговори з Росією є "просто необхідною частиною" завершення війни.

"Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина", - наголосив Венс.