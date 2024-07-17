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Сенатора США Менендеса визнали винним у корупції

17 липня, 2024 середа
00:43
Світ Роберт Менендес

Присяжні федерального суду Мангеттена визнали винним сенатора-демократа Роберта Менендеса у корупції. Його дружині також висунули звинувачення за участь у корупційних схемах

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Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами прокурорів, Менендес зловживав повноваженнями свого офісу, щоб захистити своїх союзників від кримінальних розслідувань, а також збагатити партнерів, включаючи свою дружину. Для цього він зокрема зустрічався з представниками єгипетської розвідки та допомагав Каїру в доступі до військової допомоги США.

Сенатор намагався доставити до Єгипту боєприпаси для гелікоптерів на суму $99 млн, а також "приємно" спілкувався з єгипетськими високопосадовцями, що вказує не те, що він "служить інтересам Єгипту як агент", стверджують прокурори.

У 2022 році під час обшуку в будинку Менендеса і його дружини агенти ФБР конфіскували золоті злитки вартістю майже $150 тис. і понад $480 тис. готівкою, частину з яких запхали в черевики та куртки, прикрашені іменем сенатора.

Менендес публічно наполягав, що він лише виконував свою роботу голови комітету Сенату з міжнародних відносин. Він сказав, що сотні тисяч доларів готівки, знайдені в його будинку в Нью-Джерсі, були зароблені законно, і що сховані там золоті злитки належали його дружині. Адвокати Менендеса наголосили, що сенатор ніколи не брав хабарів і що дії, які він вживав на користь бізнесменів, були завданнями державного посадовця.

Дружині Менендеса, Надін, також висунули звинувачення, хоча суд над нею було відкладено, поки вона одужує після операції через рак грудей.

Разом з Менендесом винними визнали ще двох бізнесменів з Нью-Джерсі. Проте жоден зі звинувачених не визнає вини.

Міру покарання для сенатора суд визначить 29 жовтня. 

Зазначається, що Менендес заявляв про намір балотуватись у сенатори, як незалежний кандидат. Закон йому це дозволяє навіть у випадку, якщо його засудять до терміну у в'язниці.

Щоправда, позбавити його мандату може одна з палат Конгресу за згоди 75% відсотків законодавців, зазначає видання.

  • 10 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вашингтоні з двопартійною делегацією сенату США у складі лідера демократичної партії в сенаті Чака Шумера та лідера республіканської партії в сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій.
Теги:
Кримінал
США
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