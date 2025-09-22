Сербія отримала від Росії комплекси РЕБ "Красуха"
Під час військового параду в Белграді Сербія продемонструвала російські комплекси радіоелектронної боротьби "Красуха-2" та "Красуха-4"
Про це повідомляє Defence Blog.
Як пише видання, це перше публічне визнання передачі Сербії систем РЕБ від Росії, попри чинні міжнародні санкції, пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну.
"Це придбання підкреслює постійні оборонні зв'язки Сербії з Росією, навіть попри те, що Москва стикається з міжнародною ізоляцією та санкціями через війну в Україні. Західні чиновники неодноразово застерігали від нових поставок зброї з Росії, але парад у Белграді продемонстрував, що постачання передових систем все ще відбуваються", - йдеться у матеріалі
Системи РЕБ "Красуха" призначені для придушення супутникового зв’язку, глушіння радарів та систем повітряного спостереження. За російськими заявами, їхня дальність дії може сягати кількох сотень кілометрів.
- У квітні в Росії помер директор конструкторського бюро "Брянський електромеханічний завод" та один із ключових розробників російського засобу РЕБ "Красуха" Євгеній Ритніков.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.61
- EUR Купівля 48.25Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе