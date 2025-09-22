Сербія отримала від Росії комплекси РЕБ "Красуха"

Про це повідомляє Defence Blog.

Як пише видання, це перше публічне визнання передачі Сербії систем РЕБ від Росії, попри чинні міжнародні санкції, пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну.

"Це придбання підкреслює постійні оборонні зв'язки Сербії з Росією, навіть попри те, що Москва стикається з міжнародною ізоляцією та санкціями через війну в Україні. Західні чиновники неодноразово застерігали від нових поставок зброї з Росії, але парад у Белграді продемонстрував, що постачання передових систем все ще відбуваються", - йдеться у матеріалі

Системи РЕБ "Красуха" призначені для придушення супутникового зв’язку, глушіння радарів та систем повітряного спостереження. За російськими заявами, їхня дальність дії може сягати кількох сотень кілометрів.