Серед російських і білоруських "айтішників" є ворожа агентура, - Туск

Про це він написав у Х.

За словами польського прем'єра, міграційна політика минулого уряду Польщі допомогла створити в країні "іноземну агентуру", зокрема шляхом залучення російських та білоруських "айтішників".

"Тож ще раз. Вони завезли СОТНІ ТИСЯЧ мігрантів з Азії та Африки (при цьому заробляючи гроші на візах), а також російських та білоруських "айтішників", допомагаючи будувати іноземну агентуру. Це хочуть прикрити расистською пропагандою. Вони розраховують на свою коротку пам'ять і силу свого крику", - заявив Туск.