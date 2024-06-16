Серед російських і білоруських "айтішників" є ворожа агентура, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив попередників із партії "Право і справедливість" у невірній міграційній політиці
Про це він написав у Х.
За словами польського прем'єра, міграційна політика минулого уряду Польщі допомогла створити в країні "іноземну агентуру", зокрема шляхом залучення російських та білоруських "айтішників".
"Тож ще раз. Вони завезли СОТНІ ТИСЯЧ мігрантів з Азії та Африки (при цьому заробляючи гроші на візах), а також російських та білоруських "айтішників", допомагаючи будувати іноземну агентуру. Це хочуть прикрити расистською пропагандою. Вони розраховують на свою коротку пам'ять і силу свого крику", - заявив Туск.
- Польський уряд прийняв резолюцію, за результатами якої МВС країни видало постанову про введення буферної зони на кордоні з Білоруссю.
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