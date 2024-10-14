Сеул заявив, що КНДР, імовірно, готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю
Військові Південної Кореї попередили, що КНДР, імовірно, у понеділок, 14 жовтня, готується підірвати дороги, які з'єднують з Сеулом
Про це повідомляє Yonhap.
Напередодні армія Північної Кореї оголосила про захід, який "повністю відокремить" території двох країн, і заявила, що надіслала телефонне повідомлення американським військовим на півдні, щоб "запобігти будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам"
"Після оголошення армії КНДР від 9 жовтня північнокорейські військові проводять дії, які, як припускають, пов’язані з вибухами на дорогах уздовж ліній Кьонгуй і Донхе", - повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS).
Речник JCS Лі Сон Чжун заявив, що військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів: "Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні".
- Північна Корея привела в повну бойову готовність свою артилерію біля кордону й посилила пости ППО у Пхеньяні. Там побоюються атак дронів з півдня.
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