Сеул заявив, що КНДР, імовірно, готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю

Про це повідомляє Yonhap.

Напередодні армія Північної Кореї оголосила про захід, який "повністю відокремить" території двох країн, і заявила, що надіслала телефонне повідомлення американським військовим на півдні, щоб "запобігти будь-яким неправильним оцінкам і випадковим конфліктам"

"Після оголошення армії КНДР від 9 жовтня північнокорейські військові проводять дії, які, як припускають, пов’язані з вибухами на дорогах уздовж ліній Кьонгуй і Донхе", - повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS).

Речник JCS Лі Сон Чжун заявив, що військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів: "Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні".