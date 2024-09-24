Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією
У вівторок, 24 вересня, сейм Литви підтримав заборону на виїзд до недружніх країн державних службовців та військовослужбовців, які працюють із секретною інформацією
Про це повідомляє LRT.
Законопроєкт підтримали 114 депутатів, а його остаточне схвалення очікується на наступному голосуванні.
За словами міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса, поправки мають на меті запобігти ризикам для національної безпеки Литви, пов'язаних з можливим розголошенням секретної інформації.
У виданні зазначили, що обмеження стосуватимуться, зокрема, поїздок до Росії, Білорусі та Китаю, а список "недружніх" країн визначатиме уряд.
Заборона поширюватиметься на близько 56 тисяч литовських службовців, які мають дозвіл працювати з секретною інформацією.
Згідно з пропозицією комітету сейму з питань національної безпеки і оборони, заборона також поширюватиметься на членів Союзу стрільців Литви, які мають дозвіл на роботу з секретною інформацією.
Законопроєкт передбачає позбавлення державних службовців і стрільців, які порушать цю заборону, права працювати з секретною інформацією.
Винятки з заборони можливі у випадках, пов'язаних з надзвичайними обставинами, наприклад, смертю родичів, але потребуватимуть дозволу або декларування виїзду.
Поправки до закону "Про державну та службову таємницю" набудуть чинності з 1 січня 2024 року, якщо їх остаточно схвалить сейм.
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