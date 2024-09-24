Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією

Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією

Марія Науменко
24 вересня, 2024 вiвторок
15:41
Світ Литва прапор

У вівторок, 24 вересня, сейм Литви підтримав заборону на виїзд до недружніх країн державних службовців та військовослужбовців, які працюють із секретною інформацією

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Законопроєкт підтримали 114 депутатів, а його остаточне схвалення очікується на наступному голосуванні.

За словами міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса, поправки мають на меті запобігти ризикам для національної безпеки Литви, пов'язаних з можливим розголошенням секретної інформації.

У виданні зазначили, що обмеження стосуватимуться, зокрема, поїздок до Росії, Білорусі та Китаю, а список "недружніх" країн визначатиме уряд.

Заборона поширюватиметься на близько 56 тисяч литовських службовців, які мають дозвіл працювати з секретною інформацією.

Згідно з пропозицією комітету сейму з питань національної безпеки і оборони, заборона також поширюватиметься на членів Союзу стрільців Литви, які мають дозвіл на роботу з секретною інформацією.

Законопроєкт передбачає позбавлення державних службовців і стрільців, які порушать цю заборону, права працювати з секретною інформацією.

Винятки з заборони можливі у випадках, пов'язаних з надзвичайними обставинами, наприклад, смертю родичів, але потребуватимуть дозволу або декларування виїзду.

Поправки до закону "Про державну та службову таємницю" набудуть чинності з 1 січня 2024 року, якщо їх остаточно схвалить сейм.

  • 17 вересня очільниця МВС Литви Агне Білотайте підписала наказ про позбавлення громадянства Кястутіса Кветкуса, який воює у складі російської армії.
Теги:
Росія
Білорусь
політика
Литва
Читайте також:
Покровськ
Автор Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
путін
Автор Антін Борковський
22 вересня, 2024 неділя
Основні думки Путіна - як зараз красиво вийти з війни та повернути Курщину, - політолог Орєшкін
Ліквідований в України генерал російської митниці Ільдар Саїдов
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2024 неділя
В Україні ліквідували генерала російської митниці Саїдова, що попався на контрабанді і воював у "Штормі", - ЗМІ
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
15:52
новини Львівщини
Росіяни обстрілюють КАБами середмістя Харкова: під бомбардуванням житлові райони
15:45
Аналітика
робота_документи_підрахунки
Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl
15:28
Держдума РФ
Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України
15:27
Підвищення податків: чому замість боротьби з тіньовими схемами держава посилює тиск на чесний бізнес?
15:25
Голодомор
Національна рада Швейцарії визнала Голодомор в Україні актом геноциду
15:21
дрон, БПЛА
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
15:13
Меріл Стріп
Меріл Стріп виступила на захист жінок в Афганістані: "Кішка має більше свободи"
15:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
14:55
Ексклюзив
Окупанти мають можливість вийти до КП "Водоканал" у Вугледарі й далі просуватися вглиб міста, - військовий експерт Коваленко
14:53
ЯК-130
Повітряні сили повідомили про порушення повітряного простору з території Білорусі, Гаюн заявив про винищувач
14:06
OPINION
СЗЧ — це не просто не вихід, це катастрофа
13:56
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про близькість кінця війни, в Кремлі відреагували
13:40
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни
13:39
Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ
13:23
У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка
13:10
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
План Зеленського з перемоги України передбачає запрошення до НАТО, - Єрмак
13:08
Marvel випустив трейлер фільму "Громовержці*", який обʼєднає суперлиходіїв
13:03
Чат-бот Meta зі штучним інтелектом говоритиме голосами акторів, зокрема Джуді Денч та Джона Сіни, - Reuters
12:57
свиняча голова
У Німеччині невідомі облили будинок українських біженців свинячою кров'ю
12:46
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
З ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину
12:38
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію
12:32
Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені
12:29
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу
12:26
холодна осінь
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання
12:22
США передали Україні історичні артефакти, викрадені Росією
12:16
"Ситуація навколо міста критична": DeepState заявляє, що окупанти рівняють Вугледар із землею
12:13
Ексклюзив
Мусієнко
"Каже про гарантії": військовий експерт Мусієнко прокоментував заяву Павела щодо шансів України повернути всі території
12:06
у Лондоні затопило футбольне поле
Місячна норма впродовж доби: в Британії опади спричинили повінь, у Лондоні затопило футбольне поле
12:00
OPINION
План Перемоги чи завіса?
11:54
Нова Зеландія
Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну
11:46
Революція гідності, Майдан
Справи Майдану: екскерівників СБУ та 20 високопосадовців ФСБ судитимуть за перешкоджання протестам і підривні дії
11:28
TikTok
TikTok видалив пов'язані з російськими медіагрупами акаунти за "операції прихованого впливу" на тлі президентських перегонів у США
11:25
Роман "Хто ти такий?" військового Артема Чеха видадуть у США
11:22
Нідерланди
Нідерланди виділяють майже €210 млн на відновлення критичної інфраструктури України
11:15
Франція
До кінця року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів, як можливо протидіяти коригованій авіабомбі УПМБ Д-30СН
10:43
Вийшов новий трейлер "Гладіатора 2", який розкрив звʼязок персонажів Пола Мескаля та Рассела Кроу
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Союзники непокояться надмірним політичним втручанням в енергетичний сектор України та провал запуску "Сармата" - акценти світових ЗМІ 24 вересня
10:30
Наводив ракети на свою бригаду та планував втекти до РФ: військового з Харкова арештували за підозрою в держзраді
10:24
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" атакувала підприємство з виробництва вибухівки та аеропорт в Ізраїлі: США заявили, що проти операції ЦАХАЛу в Лівані
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV