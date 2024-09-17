У Литві позбавили громадянства чоловіка, який воює на боці РФ

Про це повідомляє LRT.

Зазначено, що литовець проходить службу в РФ без дозволу влади Литви.

"Четвертий пункт статті 24 Закону про громадянство Литовської Республіки говорить, що громадянство Литовської Республіки втрачається, якщо громадянин Литовської Республіки служить на службі іншої держави без дозволу уряду", - пояснюють у матеріалі.

Акцентується, що таким чином особу можуть позбавити литовського громадянства.

Водночас міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявляв: розвідка була поінформована, що Кветкус є у складі російської армії.

"Так, у нас була така інформація, і ми завжди підтримуємо зв'язок по наших каналах в Україні. Це серйозне питання, і держава має реагувати", - сказав він.

LRT зазначає, 1 липня у мережі зʼявилось відео, на якому Кястутіс Кветкус був у формі солдата РФ. Також у повідомленні йдеться, що литовець 7 років тому опублікував у своїх соцмережах фото російського диктатора Володимира Путіна.

За непідтвердженими даними, Кветкус отримав громадянство РФ.