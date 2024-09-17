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У Литві позбавили громадянства чоловіка, який воює на боці РФ

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2024 вiвторок
19:35
Світ Литва прапор

Очільниця МВС Литви Агне Білотайте підписала наказ про позбавлення громадянства Кястутіса Кветкуса, який воює у складі російської армії

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Про це повідомляє LRT.

Зазначено, що литовець проходить службу в РФ без дозволу влади Литви.

"Четвертий пункт статті 24 Закону про громадянство Литовської Республіки говорить, що громадянство Литовської Республіки втрачається, якщо громадянин Литовської Республіки служить на службі іншої держави без дозволу уряду", - пояснюють у матеріалі.

Акцентується, що таким чином особу можуть позбавити литовського громадянства.

Водночас міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявляв: розвідка була поінформована, що Кветкус є у складі російської армії.

"Так, у нас була така інформація, і ми завжди підтримуємо зв'язок по наших каналах в Україні. Це серйозне питання, і держава має реагувати", - сказав він.

LRT зазначає, 1 липня у мережі зʼявилось відео, на якому Кястутіс Кветкус був у формі солдата РФ. Також у повідомленні йдеться, що литовець 7 років тому опублікував у своїх соцмережах фото російського диктатора Володимира Путіна.

За непідтвердженими даними, Кветкус отримав громадянство РФ.

  • 31 серпня стало відомо, що у Венесуелі затримали двох громадян Колумбії, які воювали проти Росії у складі українських військових підрозділів, і передали їх РФ, де військовим загрожує до 15 років в’язниці.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Литва
Війна з Росією
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