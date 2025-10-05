Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
Ексклюзив

Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов

Євген Козярін
5 жовтня, 2025 неділя
21:21
Світ Владислав Фарапонов

Президенту США Дональду Трампу невигідний довгий шатдаун. Він може скінчитися протягом наступного тижня або на початку тижня за ним

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив голова аналітичного центру "Інститут американістики" Владислав Фарапонов.

"Це теж початок виборчої кампанії і один з індикаторів великих розбіжностей всередині двох партій і з погляду їхньої взаємодії, здатності домовлятися про щось. Тобто демократи вирішили не упускати нагоди, в принципі, сказати світу і своїм виборцям насамперед і республіканцям в третю чергу, що, значить, ми хочемо, щоб певні соціальні програми були включені у бюджетне фінансування і не будуть від цього відступати", - сказав він.

Експерт наголосив, що наступного року там уже буде дуже мало часу до виборів.

Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо

"І опозиція, грубо кажучи, не має голосувати за бюджет. Якщо так перекласти це на наші реалії, то воно приблизно так і відбулося. Просто що тут наклалося в часі на те, що Палата представників доволі пізно вийшла з літніх канікул. І там було не так багато насправді пленарних днів у вересні і політичний сезон не так може активно розпочався. Цей шатдаун він може стати нетривалим насправді. Хоча якби політична воля обох партій дозволяла це зробити, то, в принципі, ми, можливо, на сьогодні і не мали б говорити про шатдаун", - вважає американіст.

На його думку, цей шатдаун не буде таким довгим, як у 18-19-му році, коли 35 днів це тривало, тому що, це дуже багато. 

"І я не думаю, що це потрібно насамперед республіканцям, як партії влади зараз. Тобто тоді в перший термін Трамп міг собі дозволити сказати, що це через демократів, - ми не можемо щось зробити. Тут уже воно так не спрацює. Тобто от Трампу це ж невигідний такий великий простій. Тобто люди і не отримують зарплату, і не працюють, і знову ж таки за певних винятків, але в основному, міністерства, зокрема, вони не працюють", - вважає Фарапонов.

Він відповів на тезу, що Трамп може використати шатдаун для того, щоб позбутися невигідних собі осіб.

"Це історія, яка почала бути публічною в перший день шатдауну і ми з колегами відзначали, що до шатдауну, що такі плани готувалися. І ми думали, що це так чи інакше лише плани. Але насправді дійсно є така інформація і це дещо підважує аргумент, що Трампу до певної міри нетривалий шатдаун може бути вигідний, до 20 днів. Тобто, я думаю, що десь наступний, можливо, початок через тиждень наступного, можливо все ж таки шатдаун буде припинено", - підсумував експерт.


Економіка
Дональд Трамп
республіканці
США
