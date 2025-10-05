Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов

Про це в ефірі Еспресо заявив голова аналітичного центру "Інститут американістики" Владислав Фарапонов.

"Це теж початок виборчої кампанії і один з індикаторів великих розбіжностей всередині двох партій і з погляду їхньої взаємодії, здатності домовлятися про щось. Тобто демократи вирішили не упускати нагоди, в принципі, сказати світу і своїм виборцям насамперед і республіканцям в третю чергу, що, значить, ми хочемо, щоб певні соціальні програми були включені у бюджетне фінансування і не будуть від цього відступати", - сказав він.

Експерт наголосив, що наступного року там уже буде дуже мало часу до виборів.

"І опозиція, грубо кажучи, не має голосувати за бюджет. Якщо так перекласти це на наші реалії, то воно приблизно так і відбулося. Просто що тут наклалося в часі на те, що Палата представників доволі пізно вийшла з літніх канікул. І там було не так багато насправді пленарних днів у вересні і політичний сезон не так може активно розпочався. Цей шатдаун він може стати нетривалим насправді. Хоча якби політична воля обох партій дозволяла це зробити, то, в принципі, ми, можливо, на сьогодні і не мали б говорити про шатдаун", - вважає американіст.

На його думку, цей шатдаун не буде таким довгим, як у 18-19-му році, коли 35 днів це тривало, тому що, це дуже багато.

"І я не думаю, що це потрібно насамперед республіканцям, як партії влади зараз. Тобто тоді в перший термін Трамп міг собі дозволити сказати, що це через демократів, - ми не можемо щось зробити. Тут уже воно так не спрацює. Тобто от Трампу це ж невигідний такий великий простій. Тобто люди і не отримують зарплату, і не працюють, і знову ж таки за певних винятків, але в основному, міністерства, зокрема, вони не працюють", - вважає Фарапонов.

Він відповів на тезу, що Трамп може використати шатдаун для того, щоб позбутися невигідних собі осіб.

"Це історія, яка почала бути публічною в перший день шатдауну і ми з колегами відзначали, що до шатдауну, що такі плани готувалися. І ми думали, що це так чи інакше лише плани. Але насправді дійсно є така інформація і це дещо підважує аргумент, що Трампу до певної міри нетривалий шатдаун може бути вигідний, до 20 днів. Тобто, я думаю, що десь наступний, можливо, початок через тиждень наступного, можливо все ж таки шатдаун буде припинено", - підсумував експерт.