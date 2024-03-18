Шмигаль заявив, що членство України буде економічно вигідним для Євросоюзу

Про це він сказав у інтерв’ю Euractiv.

Відповідаючи на запитання стосовно того, чи не боїться він, що деякі країни-члени ЄС можуть чинити опір вступу України через значні витрати, Шмигаль заявив, що це членство України принесе більше користі, ніж витрат.

"Україна принесе ЄС набагато більше, ніж коштуватиме сам процес вступу", - запевнив прем'єр.

Згідно зі звітом аналітичного центру Bruegel, а також внутрішніми документами ЄС, фінансові витрати, пов'язані зі вступом України до ЄС, оцінюються у 110-136 мільярдів євро у семирічному бюджеті ЄС, що становить приблизно 0,10%-0,13% від ВВП блоку.

"Ми бачили звіти, але український ринок, українські Збройні сили, українська сировина і критичні матеріали та інші сектори можуть принести набагато більше з точки зору безпеки та економічних вигод", - підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що шлях України до ЄС пролягає через важкий переговорний процес, але Україна готова до компромісів.

Шмигаль пояснив, що його не турбує те, що деякі країни-члени ЄС, такі як Угорщина, намагатимуться сповільнити процес через двосторонні проблеми, адже усі суперечки можна вирішити.

"Суперечки можуть бути вирішені в ході переговорів протягом дворічного процесу", - пояснив він.