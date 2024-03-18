Віримо, що переговори про вступ України в ЄС розпочнуться у першій половині 2024 року, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що початок переговорів про вступ України в Європейський Союз станеться у першому півріччі 2024 року
Про це він сказав в інтерв’ю Euractiv.
"Ми чекаємо і хочемо отримати схвалення Європейської Ради на найближчому засіданні (цього тижня) і віримо, що зможемо розпочати переговори про вступ у першій половині цього року", - заявив Шмигаль.
Видання нагаду, що минулого тижня Європейська комісія направила проєкт переговорних рамок для переговорів про вступ України та Молдови країнам-членам ЄС.
"Ми сподіваємося, що наші європейські партнери схвалять його без будь-яких додаткових поправок, як пропонує Європейська комісія. Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав 2030 рік можливим цільовим роком для подальшого розширення ЄС, але ми зробимо все можливе для України, щоб це сталося раніше, одразу після нашої перемоги", - наголосив український прем'єр-міністр.
Він також додав, що Україна здатна виконати своє "домашнє завдання" дуже швидко.
"Я вважаю, що це займе у нас не більше двох років", – зазначив голова уряду України.
Наступні кроки щодо вступу України до ЄС лідери держав Євросоюзу розглянуть на саміті цього тижня 21-22 березня.
- 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
- Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна очікує на представлення переговорної рамки про вступ у ЄС не пізніше 12 березня.
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