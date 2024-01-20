Шольц провів телефонну розмову з Сунаком: говорили про "суттєву та постійну" підтримку України

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

Сторони, за його словами, обговорили ситуацію в Україні та "погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною".

Узгодити плани щодо підтримки України з Францією у Шольца буде можливість під час особистої зустрічі з президентом цієї країни Емануелем Макроном. Французький лідер здійснить візит у Берлін 22 січня, повідомили на урядовому брифінгу у п’ятницю. В центрі уваги переговорів окрім українського питання буде підготовка спеціального засідання Європейської ради 1 лютого в Брюсселі та ситуація на Близькому Сході.