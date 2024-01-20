Шольц провів телефонну розмову з Сунаком: говорили про "суттєву та постійну" підтримку України
Канцлер ФРН Олаф Шольц ввечері у п'ятницю провів телефонну розмову зі своїм британським колегою, прем'єр-міністром Ріші Сунаком
Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.
Сторони, за його словами, обговорили ситуацію в Україні та "погодилися, що Україна має й надалі отримувати суттєву та постійну підтримку в боротьбі з російською агресорською війною".
Узгодити плани щодо підтримки України з Францією у Шольца буде можливість під час особистої зустрічі з президентом цієї країни Емануелем Макроном. Французький лідер здійснить візит у Берлін 22 січня, повідомили на урядовому брифінгу у п’ятницю. В центрі уваги переговорів окрім українського питання буде підготовка спеціального засідання Європейської ради 1 лютого в Брюсселі та ситуація на Близькому Сході.
- Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.94Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе