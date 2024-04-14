Шольц розпочав триденний тур Китаєм: планує обговорити китайську підтримку Росії

Про це повідомляє Reuters.

Шольц разом з кількома німецькими гендиректорами, розпочав свою подорож у південно-західному мегаполісі Чунцин. Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном. Зазначається, що цей візит Шольца стане найтривалішим до будь-якої країни з моменту вступу на посаду.

Після прибуття Шольц засудив удари Ірану по Ізраїлю, сказав його речник.

Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль у охолодженні швидкої ескалації напруженості на Близькому Сході.

У неділю Шольц відвідає завод водневих паливних елементів німецького постачальника автомобілів Bosch, привернувши увагу до зони зростання напруженості.

Інформагенція нагадує, що ЄС проводить кілька розслідувань щодо того, чи експорт китайських екологічно чистих технологій, як-от акумуляторних електромобілів, які, за його словами, отримували державні субсидії та могли завдати шкоди місцевим виробникам.

Автомобільна промисловість Німеччини побоюється, що ці розслідування можуть призвести до торгової війни, яка може зашкодити їхнім перспективам на найбільшому автомобільному ринку світу.

Очікується, що Шольц також розповість про підтримку Китаєм Росії. Німецькі офіційні особи в п’ятницю прямо заявили, що підтримка Пекіна та експорт до Росії дозволяють Москві вести агресивну війну в Україні та спричиняють "зростаючу втрату репутації Китаю" в Європі та за її межами.

"Йдеться про те, що Китай не підтримує Росію у веденні жорстокої війни проти її сусіда України", - написав Шольц у X.