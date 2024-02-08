Шотландський міністр подав у відставку через рахунок за роумінг на робочому iPad
Міністр охорони здоров’я Шотландії Майкл Метісон подав у відставку: під час відпустки він набрав рахунок на 11 тис. фунтів стерлінгів за роумінг на парламентському iPad
Про це пише BBC.
Відомо, що Метісон вирішив піти у відставку напередодні оприлюднення результатів розслідування щодо перевірки подання неправомірних вимог компенсації витрат. Його провів корпоративний орган шотландського парламенту.
"У моїх інтересах та інтересах уряду, я вирішив піти у відставку, щоб не відвертати увагу від виконання завдань, які стоять на порядку денному", – заявив Метісон.
Витрати на роумінг спочатку були сплачені з державного бюджету через поїздку міністра до Марокко наприкінці 2022 року. У грудні 2023 року він визнав, що його сини використовували iPad для перегляду футболу. Потім міністр вибачився та повністю сплатив рахунок.
- 29 січня стало відомо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подав у відставку.
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