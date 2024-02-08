Шотландський міністр подав у відставку через рахунок за роумінг на робочому iPad

Про це пише BBC.

Відомо, що Метісон вирішив піти у відставку напередодні оприлюднення результатів розслідування щодо перевірки подання неправомірних вимог компенсації витрат. Його провів корпоративний орган шотландського парламенту.

"У моїх інтересах та інтересах уряду, я вирішив піти у відставку, щоб не відвертати увагу від виконання завдань, які стоять на порядку денному", – заявив Метісон.

Витрати на роумінг спочатку були сплачені з державного бюджету через поїздку міністра до Марокко наприкінці 2022 року. У грудні 2023 року він визнав, що його сини використовували iPad для перегляду футболу. Потім міністр вибачився та повністю сплатив рахунок.