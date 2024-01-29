Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що залишає посаду голови уряду
Про це він повідомив під час брифінгу, пише Imedinews.ge.
"Хочу повідомити громадськості про рішення, яке ми обговорювали з командою. Сьогодні я залишаю посаду прем'єр-міністра", - сказав Гарібашвілі.
Він зазначив, що наприкінці минулого року представив звіт про його роботу протягом трьох років
"Як відомо, я розпочав роботу на посаді голови уряду на другий термін у найважчий період, в умовах внутрішньої та міжнародної політичної, економічної та соціальної криз. Я чітко служив нашій країні. Я безкомпромісно відстоював інтереси нашої країни і народу і пишаюся результатами, яких ми досягли разом з командою за цей період", - заявив він.
Іраклій Гарібашвілі вперше став прем’єр-міністром Грузії у 2013 році та обіймав посаду до 2015 року - тоді він заявив про складання своїх повноважень. Вдруге Гарібашвілі став головою уряду у 2021 році.
- 24 січня міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що вирішив піти у відставку. Його замінить нинішній віцеспікер парламенту Міхай Попшой.
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