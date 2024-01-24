У Молдові глава МЗС Попеску подав у відставку
Міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску заявив у середу, 24 січня, що вирішив піти у відставку
Про це пише Point.
"Мені потрібна перерва. Я продовжуватиму сприяти зусиллям правлячої команди щодо вступу Республіки Молдова до Європейського союзу", - заявив Попеску.
Зазначається, що напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС МОлдови може очолити віцеспікер парламенту Міхай Попшой, який також перебуває у парламентській комісії із зовнішньої політики та європейської інтеграції.
Довідка. Ніку Попеску очолив МЗС у серпні 2021 року в кабінеті міністрів під керівництвом Наталії Гаврилиці. Під час його мандату Молдова отримала статус країни кандидата на вступ до ЄС та відкрила переговори щодо цього.
- 8 січня прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн пішла у відставку. Її наступником може стати молода зірка французької політики Габріель Атталь.
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