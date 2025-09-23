Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд

Про це пише Bloomberg.

"Швеція та Польща разом розпочали навчання Gotland Sentry (короткострокові навчання) для посилення стримування, зміцнення миру та захисту регіону Балтійського моря. Це результат тісної співпраці та поточної безпекової ситуації", - заявив міністр оборони Швеції Паль Йонсон у дописі в соціальній мережі X.

Віцепрем'єр - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в окремому дописі повідомив, що операцію було узгоджено в угоді, підписаній 2 вересня.

"Ми розпочинаємо навчання SNEX Gotland Sentry – перші в історії спільні дії Польщі та Швеції такого роду. Це результат підписаної 2 вересня поточного року угоди про оборонне співробітництво. Документ охоплює, зокрема, спільні операції в Балтійському морі та розвиток співпраці у сфері оборонних технологій", - написав він.