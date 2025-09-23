Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд

Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд

Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
21:07
Світ Балтійське море

Міністри оборони Швеції та Польщі оголосили про старт навчань Gotland Sentry на тлі зростання агресивних дій Росії, щоб посилити оборону острова у Балтійському морі

Зміст

Про це пише Bloomberg.

"Швеція та Польща разом розпочали навчання Gotland Sentry (короткострокові навчання) для посилення стримування, зміцнення миру та захисту регіону Балтійського моря. Це результат тісної співпраці та поточної безпекової ситуації",  - заявив міністр оборони Швеції Паль Йонсон у дописі в соціальній мережі X

Читайте також: Війна за острів Готланд: як Швеція готується до можливого конфлікту з Росією 20 жовтня 2024 року.

Віцепрем'єр - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в окремому дописі повідомив, що операцію було узгоджено в угоді, підписаній 2 вересня.

"Ми розпочинаємо навчання SNEX Gotland Sentry – перші в історії спільні дії Польщі та Швеції такого роду. Це результат підписаної 2 вересня поточного року угоди про оборонне співробітництво. Документ охоплює, зокрема, спільні операції в Балтійському морі та розвиток співпраці у сфері оборонних технологій", - написав він.

  • У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії.
Теги:
Новини
Росія
Польща
Швеція
Війна з Росією
Читайте також:
імміграційні вимоги Канади
Автор Зіновія Воронович
22 вересня, 2025 понедiлок
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2025 понедiлок
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
Пільги для пенсіонерів
Автор Ірена Моляр
22 вересня, 2025 понедiлок
Розенко: Реальний прожитковий мінімум сьогодні має складати 8-10 тис. грн
Київ
+17.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
22:19
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
22:09
Владислав Ванат
Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
21:36
ППО
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 23 вересня
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН
21:02
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп: країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають у їхній повітряний простір
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:06
Прапор США
Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН
20:05
OPINION
Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
19:04
Міжнародний кримінальний суд
"Інструмент неоколоніального гноблення": три африканські країни оголосили про вихід з МКС
18:57
Ексклюзив
"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині
18:55
Ексклюзив
Дональд Трамп
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ
18:45
ЗАЕС
На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації
18:20
Ексклюзив
Саміт НАТО у Гаазі
Немає чіткого розуміння, що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька
18:17
Огляд
російська інженерна машина ІМР-3М
Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
18:17
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
18:11
Дональд Трамп
Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
18:07
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор
18:02
OPINION
Про визнання Палестини і позицію України
17:58
Дональд Трамп
Якщо РФ не піде на угоду – США готові запровадити мита, але Європі доведеться доєднатися до нас, – Трамп
17:55
Дональд Трамп
Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп
17:55
крилата ракета "Фламінго"
Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї
17:39
BookForum-2025
Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму
17:33
Еммануель Макрон
У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа
17:28
Дональд Туск
Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
16:43
Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
15:59
Україна Польща
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
15:57
Верховна Рада голосування
Рада 9.0: як працювала, голосувала і змінювалася Верховна Рада за 6 років роботи, - ОПОРА
15:43
ураження об'єктів нафтопереробки у РФ
Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV