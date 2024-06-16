Швейцарія обговорить підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише "Інтерфакс-Україна".

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав міністр.

За його словами, Швейцарія також обговорить результати саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".

"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", - додав Кассіс.