Швейцарія обговорить підсумки Саміту миру з Росією і Китаєм
Швейцарія планує обговорити підсумки Глобального саміту миру з Росією, Китаєм, а також іншими країнами, які не брали участі
Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише "Інтерфакс-Україна".
"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", - сказав міністр.
За його словами, Швейцарія також обговорить результати саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".
"Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед", - додав Кассіс.
- Напередодні Кассіс заявив, що другий Саміт миру може відбутися до президентських виборів у США в листопаді.
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