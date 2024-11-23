Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польської компанії, тому що вони незаконно потрапили в Україну

Про це пише AP.

Державний секретаріат з питань економіки заявив, що експорт для польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну занадто високий".

Швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить або вироблена у Швейцарії, до країн, що перебувають у конфлікті. Однак уряд Швейцарії підтримав економічні санкції Європейського Союзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Секретаріат розпочав розслідування після звіту американського інформаційного видання Defence One у листопаді минулого року про те, що українська компанія отримала 645 тис. бронебійних патронів, виготовлених SwissP Defense і доставлених польським імпортером UMO.

"Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали дилерську угоду, в якій зазначено, що польська компанія має право перепродувати боєприпаси лише в Польщі", — повідомив секретаріат, відомий як SECO, в електронному листі AP.

Розслідування дійшло висновку, що польська компанія "не виконала договірні зобов’язання, взяті перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні".

SwissP Defense повідомила в електронному листі, що "ми завжди дотримуємося правил у Швейцарії", і відмовилася розголошувати інформацію про відносини з клієнтами.