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Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польської компанії, тому що вони незаконно потрапили в Україну

Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
12:06
Світ Швейцарія

Уряд Швейцарії у п’ятницю, 22 листопада, заборонив експорт польському постачальнику військової техніки після висновку, що близько 645 тис. патронів малого калібру швейцарського виробництва потрапили в Україну, порушивши швейцарське законодавство

Зміст

Про це пише AP.

Державний секретаріат з питань економіки заявив, що експорт для польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну занадто високий".

Швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить або вироблена у Швейцарії, до країн, що перебувають у конфлікті. Однак уряд Швейцарії підтримав економічні санкції Європейського Союзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

Секретаріат розпочав розслідування після звіту американського інформаційного видання Defence One у листопаді минулого року про те, що українська компанія отримала 645 тис. бронебійних патронів, виготовлених SwissP Defense і доставлених польським імпортером UMO.

"Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали дилерську угоду, в якій зазначено, що польська компанія має право перепродувати боєприпаси лише в Польщі", — повідомив секретаріат, відомий як SECO, в електронному листі AP.

Розслідування дійшло висновку, що польська компанія "не виконала договірні зобов’язання, взяті перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні".

SwissP Defense повідомила в електронному листі, що "ми завжди дотримуємося правил у Швейцарії", і відмовилася розголошувати інформацію про відносини з клієнтами.

  • У п'ятницю, 18 жовтня, уряд Швейцарії вирішив не приймати в повному обсязі пакет санкцій ЄС проти Росії, посол США Скотт Міллер висловив розчарування.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Польща
зброя
Швейцарія
Війна з Росією
зброя для України
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