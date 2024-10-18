Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ не в повному обсязі: у США висловили розчарування

Про це інформує Reuters.

Це рішення викликало розчарування у США, які закликали Швейцарію вжити більш рішучих заходів для стримування обходу санкцій з боку РФ.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), відомство, яке здійснює нагляд за режимом санкцій у Швейцарії, заявив, що рішення не впроваджувати повний пакет санкцій ЄС цього тижня "не було політично мотивованим", а лише зумовленим необхідністю дотримання власної політики нейтралітету.

"Швейцарія непохитно і однозначно віддана санкціям проти Росії", - йдеться в заяві.

Однак уряд висловив незадоволення формулюванням, яке вимагає від компаній запобігати обходу санкцій через свої дочірні компанії "в міру своїх можливостей".

"Компаніям буде доволі незрозуміло, яких заходів вони повинні вживати", - заявили в SECO, додавши, що уряд розгляне можливість ухвалення більш точної версії цього пункту.

У SECO також зазначили, що вже розслідують порушення санкцій через треті країни, якщо вони були організовані з боку Швейцарії.

У відомстві додали, що будуть розслідувати діяльність сировинних трейдерів, які базуються у Швейцарії і підозрюються в порушенні закону.

Посол США Скотт Міллер висловив своє розчарування у зв’язку з рішенням Федеральної ради.

"Рішення Федеральної ради не повністю прийняти всі компоненти 14-го пакету санкцій ЄС викликає розчарування, і ми сподіваємося, що вона буде працювати над тим, щоб закрити лазівку, яка дозволяє закордонним дочірнім компаніям ухилятися від санкцій", - заявив він.

Як зазначили в SECO, швейцарський уряд взяв до уваги критику посла.