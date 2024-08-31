Нейтралітет Швейцарії: експерти порадили країні розглянути тіснішу співпрацю з ЄС і НАТО

Про це повідомляє Politico.

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів, як удома, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з вимогою прояснити свою позицію зростає", - йдеться в доповіді, яка закликає до перегляду політики нейтралітету.

Експерти, що готували звіт, серед яких дипломати, високопосадовці, колишній керівник швейцарської армії та Вольфганг Ішингер, ексдиректор Мюнхенської конференції з безпеки, представили свої висновки міністру оборони та безпеки Швейцарії Віолі Амхерд, яка також є президентом Конфедерації на 2024 рік. Рекомендації будуть покладені в основу стратегії безпеки Швейцарії до 2025 року.

За словами експертів, серед причин необхідності перегляду нейтралітету - його вплив на продаж озброєнь.

Їхні підрахунки свідчать про те, що минулого року швейцарський експорт озброєнь впав на 27% до менш ніж 746 млн євро порівняно з 2022 роком, оскільки влада Швейцарії забороняє продаж зброї країнам, що перебувають у стані війни. Це також вплинуло на відносини з іншими країнами, які бажають відправити в Україну зброю, що може включати швейцарські компоненти.

"Заборона на реекспорт має бути скасована", - закликали автори доповіді.

Крім того, експерти прагнуть зміцнити швейцарську збройову промисловість шляхом активізації офсетної політики та отримання доступу до програм озброєнь ЄС і НАТО.

Як зазначили у виданні, доповідь, ймовірно, зустріне спротив у швейцарському парламенті, особливо з боку пацифістських лівих партій і націоналістичних ультраправих.

"Звіт чітко дає зрозуміти, що Швейцарія є західною країною і тому підтримує західні цінності", - зазначив Жан-Марк Ріклі, керівник відділу глобальних і нових ризиків Женевського центру політики безпеки.

Однак, за його словами, "заклики до посилення військової співпраці з НАТО і ЄС, швидше за все, викличуть багато дискусій всередині Швейцарії".

Водночас експерти не пропонують Швейцарії повністю відмовитися від нейтралітету і вступити до НАТО, але закликають до поглиблення зв'язків з військовим альянсом і ЄС щодо спільних навчань, захисту від балістичних ракет, а також двосторонніх і багатосторонніх навчань.