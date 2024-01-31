Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ у межах 12-го пакета ЄС
Федеральна рада Швейцарії схвалила застосування додаткових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України
Про це повідомив уряд Швейцарії.
Країна долучилася до заборон Євросоюзу на імпорт російських діамантів, чавуну, скрапленого нафтового газу. Швейцарія також заборонила експортувати до РФ товари подвійного призначення, зокрема хімічні речовини, літієві батареї, двигуни для дронів, верстати та деталі до них.
Окрім того, громадянам РФ заборонять контролювати у Швейцарії компанії, які надають послуги криптоактивів.
Уряд країни нагадав, що 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ вимагає повідомляти про переказ коштів за межі ЄС від європейських компаній, що контролюють росіяни або фізичні чи юридичні особи з РФ. Федеральна рада Швейцарія поки що не вводитиме цю вимогу: вона пояснила, що країна хоче дослідити це питання і детальніше проаналізувати.
Нові санкційні заходи набудуть чинності 1 лютого.
- 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
Окрім того, з 1 січня 2024 року пряма заборона поширилась на непромислові природні й синтетичні алмази та на ювелірні вироби з діамантами. Також є непряма заборона на імпорт російських діамантів під час обробки (тобто огранювання та/або полірування) у третіх країнах, включаючи ювелірні вироби, що містять алмази, які походять з Росії. Її поступово вводитимуть із 1 березня 2024 року до 1 вересня 2024 року.
22 грудня Швейцарія доєдналася до нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, який ухвалили 18 грудня 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.81Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе