Швейцарія запровадила додаткові санкції проти РФ у межах 12-го пакета ЄС

Про це повідомив уряд Швейцарії.

Країна долучилася до заборон Євросоюзу на імпорт російських діамантів, чавуну, скрапленого нафтового газу. Швейцарія також заборонила експортувати до РФ товари подвійного призначення, зокрема хімічні речовини, літієві батареї, двигуни для дронів, верстати та деталі до них.

Окрім того, громадянам РФ заборонять контролювати у Швейцарії компанії, які надають послуги криптоактивів.

Уряд країни нагадав, що 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ вимагає повідомляти про переказ коштів за межі ЄС від європейських компаній, що контролюють росіяни або фізичні чи юридичні особи з РФ. Федеральна рада Швейцарія поки що не вводитиме цю вимогу: вона пояснила, що країна хоче дослідити це питання і детальніше проаналізувати.

Нові санкційні заходи набудуть чинності 1 лютого.