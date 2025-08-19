Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС

Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
22:23
Світ Швейцарія

Швейцарія готова прийняти можливі мирні перемовини України та РФ за участі диктатора Володимира Путіна та досягти для цього на рівні уряду домовленостей через ордер МКС на арешт

Про це заявив швейцарський глава МЗС  Ігнаціо Кассіс, передає CNN.

"Ми готові до такої зустрічі, і ми вдячні за довіру до нас. Ми завжди сигналізували про нашу готовність, але це, звичайно, залежить від готовності великих держав", – сказав він.

Міністр також запевнив: якщо Путін буде присутній на таких пермовинах, уряд Берна досягне спеціальних домовленостей, аби його не затримали в країні за ордером Міжнародного кримінального суду.

"Ми прояснили правову ситуацію. Ми могли б провести таку зустріч, і ми знаємо, що потрібно зробити, щоб вона пройшла гладко. Ми можемо зробити це, незважаючи на ордер на арешт Путіна через нашу особливу роль і роль Женеви як європейської штаб-квартири ООН", – заявив Кассіс.

  • Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
23:08
БПЛА, шахед, дрон
Росія ввечері 19 серпня атакує Україну БПЛА: в Одесі було чутно вибухи
22:51
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 121 бій: Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:00
OPINION
Успішна Україна тепер в інтересах Європи
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
14:18
РФ повернула в Україну 1000 тіл. Серед них полеглі військові з Донецького, Запорізького, Луганського й Курського напрямків
14:09
окупанти, оркі, російські солдати
"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини
14:00
OPINION
Зеленський — Трамп. Старт тривалих перемовин без будь-якого перемирʼя
13:55
Мстислав Чернов
Оскароносного українського режисера Мстислава Чернова помітили на зустрічі Зеленського і Трампа
13:38
Лавров у светрику "СССР"
"РФ не відмовляється від жодних форматів перемовин": Лавров про можливу зустріч Путіна з Зеленським
Більше новин
