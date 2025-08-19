Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС

Про це заявив швейцарський глава МЗС Ігнаціо Кассіс, передає CNN.

"Ми готові до такої зустрічі, і ми вдячні за довіру до нас. Ми завжди сигналізували про нашу готовність, але це, звичайно, залежить від готовності великих держав", – сказав він.

Міністр також запевнив: якщо Путін буде присутній на таких пермовинах, уряд Берна досягне спеціальних домовленостей, аби його не затримали в країні за ордером Міжнародного кримінального суду.

"Ми прояснили правову ситуацію. Ми могли б провести таку зустріч, і ми знаємо, що потрібно зробити, щоб вона пройшла гладко. Ми можемо зробити це, незважаючи на ордер на арешт Путіна через нашу особливу роль і роль Женеви як європейської штаб-квартири ООН", – заявив Кассіс.