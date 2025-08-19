Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
Швейцарія готова прийняти можливі мирні перемовини України та РФ за участі диктатора Володимира Путіна та досягти для цього на рівні уряду домовленостей через ордер МКС на арешт
Про це заявив швейцарський глава МЗС Ігнаціо Кассіс, передає CNN.
"Ми готові до такої зустрічі, і ми вдячні за довіру до нас. Ми завжди сигналізували про нашу готовність, але це, звичайно, залежить від готовності великих держав", – сказав він.
Міністр також запевнив: якщо Путін буде присутній на таких пермовинах, уряд Берна досягне спеціальних домовленостей, аби його не затримали в країні за ордером Міжнародного кримінального суду.
"Ми прояснили правову ситуацію. Ми могли б провести таку зустріч, і ми знаємо, що потрібно зробити, щоб вона пройшла гладко. Ми можемо зробити це, незважаючи на ордер на арешт Путіна через нашу особливу роль і роль Женеви як європейської штаб-квартири ООН", – заявив Кассіс.
- Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським у столиці РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.61
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе