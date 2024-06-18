Швейцарця, якому загрожує ув'язнення за службу в ЗСУ, відпустили з-під арешту. Він відвідав акцію українок, чиї близькі в полоні РФ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що 18 червня у Женеві на площі перед штаб-квартирою ООН пройшла демонстрація українських жінок, чиї сини та чоловіки наразі перебувають у російському полоні або зникли безвісти. Джона Нейдхарт долучився до акції разом зі своїм батьком.

Минулої суботи він також був на акції в Люцерні. Там тримав плакат із написом: "Українських захисників катують у російських тюрмах".

Що відомо про Джону Нейдхарта

14 червня Джона Нейдхарт добровільно здався швейцарській поліції, щоб напередодні Саміту миру привернути увагу до війни в Україні. За законами Швейцарії, йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

36-річний Джона Нейдхарт два роки воював на найнебезпечніших ділянках українського фронту у складі "Інтернаціонального легіону" ЗСУ, зокрема брав участь у боях за Бахмут, контрнаступі під Харковом, у битві за Куп’янськ.