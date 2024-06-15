Загрожує 3 роки в'язниці: у Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну

Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Згідно із законами Швейцарії, громадянину загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.

Зазначається, що Джона Нейдхарт 14 червня добровільно здався швейцарській поліції, щоб напередодні Саміту миру, який проходитиме у Швейцарії, привернути увагу до війни в Україні.

За словами швейцарця, Саміт не варто сприймати серйозно, а потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.

36-річний Джона Нейдхарт два роки воював на найнебезпечніших ділянках українського фронту у складі "Інтернаціонального легіону" ЗСУ, зокрема брав участь у боях за Бахмут, контрнаступі під Харковом, у битві за Куп’янськ.. Після цього він нещодавно повернувся додому до Швейцарії.

Кантональна поліція була вражена, оскільки таких випадків ще не було, щоб чоловік, який знає, що отримає покарання за найманство, свідомо дозволив себе заарештувати.

"Я з нетерпінням чекаю свого арешту. Я ухвалив рішення боротися за Україну, а отже, за демократію", - сказав він журналістам перед своїм арештом.

Нейдхарт підкреслив, що попри ув'язнення ніхто не може позбавити його переконання, що він зробив єдино правильну річ, навіть якщо швейцарське військове право бачить це інакше.