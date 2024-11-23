Сильний вітер, ожеледиця та 13 см снігу: Велику Британію накрив шторм "Берт"

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на суботу, 23 листопада, перекриті дороги та скасовані деякі залізничні маршрути, а залізничні компанії закликають пасажирів уникати поїздок до певних районів.

За словами представника Метеорологічної служби, вранці у деяких частинах країни випало 13 см снігу, а пориви вітру сягали 109 км/год, в той час як по всій Великій Британії було оголошено 12 попереджень про повені.

Національна служба автомобільних доріг Британії видала "попередження про погані погодні умови" щодо снігопаду в Йоркширі та північно-східній Англії, де очікується "хуртовина" і до п'яти годин сильного снігопаду, який "швидко накопичуватиметься на всіх рівнях".

Крім того, британська метеорологічна служба оголосила "жовте"попередження про сніг та ожеледицю в деяких районах Шотландії та північної Англії, з "великою ймовірністю того, що деякі сільські громади можуть бути відрізані".

У виданні пояснили, що жовтий рівень небезпеки означає, що існує потенційна загроза життю і майну.

Попередження поширюється на частини графств Ангус, Перт і Кінросс, Стірлінгшир, Абердиншир та деякі райони Хайлендс, Аргайл і Бют, Бордерс, Дамфріс і Галлоуей, Східний Ейршир і Південний Ланаркшир.

Поромний оператор CalMac скасував кілька рейсів на західному узбережжі Шотландії, а P&O Ferries анулювала рейс між Північною Ірландією та Шотландією. Інші компанії, зокрема Avanti West Coast, скасували рейси на північ від Престона, рекомендуючи пасажирам уникати подорожей у небезпечні зони.

Прогнозується, що сильні погодні умови триватимуть протягом усіх вихідних, з можливими затопленнями в низинних районах. Метеорологи попереджають про подальші опади до 75 мм в Уельсі та південно-західній Англії, де на південному узбережжі пориви вітру можуть сягати 112 км/год.