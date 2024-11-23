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Сильний вітер, ожеледиця та 13 см снігу: Велику Британію накрив шторм "Берт"

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
15:11
Світ штормове попередження

Шторм "Берт" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, зливи, снігопад та ожеледицю. Влада оголосила "жовте" попередження

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на суботу, 23 листопада, перекриті дороги та скасовані деякі залізничні маршрути, а залізничні компанії закликають пасажирів уникати поїздок до певних районів.

За словами представника Метеорологічної служби, вранці у деяких частинах країни випало 13 см снігу, а пориви вітру сягали 109 км/год, в той час як по всій Великій Британії було оголошено 12 попереджень про повені.

Національна служба автомобільних доріг Британії видала "попередження про погані погодні умови" щодо снігопаду в Йоркширі та північно-східній Англії, де очікується "хуртовина" і до п'яти годин сильного снігопаду, який "швидко накопичуватиметься на всіх рівнях".

Крім того, британська метеорологічна служба оголосила "жовте"попередження про сніг та ожеледицю в деяких районах Шотландії та північної Англії, з "великою ймовірністю того, що деякі сільські громади можуть бути відрізані".

У виданні пояснили, що жовтий рівень небезпеки означає, що існує потенційна загроза життю і майну.

Попередження поширюється на частини графств Ангус, Перт і Кінросс, Стірлінгшир, Абердиншир та деякі райони Хайлендс, Аргайл і Бют, Бордерс, Дамфріс і Галлоуей, Східний Ейршир і Південний Ланаркшир.

Поромний оператор CalMac скасував кілька рейсів на західному узбережжі Шотландії, а P&O Ferries анулювала рейс між Північною Ірландією та Шотландією. Інші компанії, зокрема Avanti West Coast, скасували рейси на північ від Престона, рекомендуючи пасажирам уникати подорожей у небезпечні зони.

Прогнозується, що сильні погодні умови триватимуть протягом усіх вихідних, з можливими затопленнями в низинних районах. Метеорологи попереджають про подальші опади до 75 мм в Уельсі та південно-західній Англії, де на південному узбережжі пориви вітру можуть сягати 112 км/год.

  • 7 листопада ураган "Рафаель" ударив по південно-західному узбережжю Куби. Пориви вітру досягали 115 миль на годину (185 км/год), вивівши з ладу електромережу.
Теги:
Новини
екологія
негода
повінь
клімат
Велика Британiя
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