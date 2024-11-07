Ураган "Рафаель" обрушився на Кубу, населення залишилося без електрики
Ураган "Рафаель" ударив по південно-західному узбережжю Куби. Пориви вітру досягали 115 миль на годину (185 км/год), вивівши з ладу електромережу
Про це повідомляє Reuters.
Ураган пронісся приблизно за 45 миль (75 км) на південний захід від Гавани в середу пізно ввечері, обрушивши на столицю проливний дощ і сильні пориви вітру.
Державний мережевий оператор Куби заявив, що сильні вітри спричинили збій електричної системи країни. Державне телебачення повідомило, що все 10-мільйонне населення залишилося без електрики. Це вже другий подібний випадок на острові менш ніж за місяць.
Повідомляється, що роботу шкіл і громадського транспорту в місті зупинили до подальших розпоряджень. Також влада заборонила польоти в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті, а також на популярному пляжному курорті Варадеро до четверга.
Синоптики прогнозують, що "Рафаель" переміститься до західної частини Мексиканської затоки наприкінці цього тижня, хоча точний шлях його руху залишається невизначеним.
- У п'ятницю, 18 жовтня, Куба залишилася без електрики через аварію на електростанції.
- Зусилля Куби щодо відновлення електроенергії на острові були зірвані втретє пізно ввечері в суботу, 19 жовтня.
- 20 жовтня повідомлялося, що на Кубу насувається ураган "Оскар".
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