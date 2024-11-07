Ураган "Рафаель" обрушився на Кубу, населення залишилося без електрики

Про це повідомляє Reuters.

Ураган пронісся приблизно за 45 миль (75 км) на південний захід від Гавани в середу пізно ввечері, обрушивши на столицю проливний дощ і сильні пориви вітру.

Державний мережевий оператор Куби заявив, що сильні вітри спричинили збій електричної системи країни. Державне телебачення повідомило, що все 10-мільйонне населення залишилося без електрики. Це вже другий подібний випадок на острові менш ніж за місяць.

Повідомляється, що роботу шкіл і громадського транспорту в місті зупинили до подальших розпоряджень. Також влада заборонила польоти в міжнародному аеропорту Гавани імені Хосе Марті, а також на популярному пляжному курорті Варадеро до четверга.

Синоптики прогнозують, що "Рафаель" переміститься до західної частини Мексиканської затоки наприкінці цього тижня, хоча точний шлях його руху залишається невизначеним.