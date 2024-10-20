Ураган "Оскар" насувається на Кубу
Ураган "Оскар" обрушився на острів Великий Інагуа на Багамах і може досягти кубинських муніципалітетів Ольгін та Гуантанамо у неділю
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Національного центру спостереження за ураганами США (NHC).
Наразі "Оскар" знаходиться приблизно за 241 кілометр від Гуантанамо і має максимальну швидкість вітру у 130 кілометрів на годину. В NCH очікують, що ураган послабшає після досягнення північно-східного узбережжя Куби, однак він може залишитися тропічним штормом під час руху на північ від Куби ввечері у понеділок та через центральні Багамські острови у вівторок.
Попередження про ураган зараз діє для південно-східних Багамських островів і північного узбережжя кубинських муніципалітетів Ольгін, Гуантанамо та Лас-Тунас.
Варто зазначити, що "Оскар" насувається на Кубу у той час, як острів намагається відновити електропостачання після найбільшого відключення світла за останні роки.
У п'ятницю, 18 жовтня, близько полудня вийшла з ладу найбільша й найефективніша електростанція Куби – ТЕЦ Антоніо Гутьєрреса в місті Матансас.
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