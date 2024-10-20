Ураган "Оскар" насувається на Кубу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Національного центру спостереження за ураганами США (NHC).

Наразі "Оскар" знаходиться приблизно за 241 кілометр від Гуантанамо і має максимальну швидкість вітру у 130 кілометрів на годину. В NCH очікують, що ураган послабшає після досягнення північно-східного узбережжя Куби, однак він може залишитися тропічним штормом під час руху на північ від Куби ввечері у понеділок та через центральні Багамські острови у вівторок.

Попередження про ураган зараз діє для південно-східних Багамських островів і північного узбережжя кубинських муніципалітетів Ольгін, Гуантанамо та Лас-Тунас.

Варто зазначити, що "Оскар" насувається на Кубу у той час, як острів намагається відновити електропостачання після найбільшого відключення світла за останні роки.