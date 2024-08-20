Син президента США Байдена програв апеляцію у справі про ухилення від сплати податків

Про це пише Reuters.

Відомо, що син Байдена прагнув через призначення спеціального радника визнати процес незаконним: відповідно до законодавства США, радник має бути уповноважений конгресом.

Інформаційне агентство нагадує, що у штаті Флорида на такій підставі суд припинив переслідування кандидата у президенти США Дональда Трампа у справі щодо зберігання секретних документів.