Син президента США Байдена програв апеляцію у справі про ухилення від сплати податків
Суд Лос-Анджелеса не задовольнив клопотання сина американського президента Гантера Байдена про скасування кримінальної справи щодо його можливого ухилення від сплати податків
Про це пише Reuters.
Відомо, що син Байдена прагнув через призначення спеціального радника визнати процес незаконним: відповідно до законодавства США, радник має бути уповноважений конгресом.
Інформаційне агентство нагадує, що у штаті Флорида на такій підставі суд припинив переслідування кандидата у президенти США Дональда Трампа у справі щодо зберігання секретних документів.
- У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
- У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
- 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.
- 15 вересня минулого року Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю, а 11 червня цього року федеральний суд присяжних у США визнав винним у всіх трьох обвинуваченнях.
- 13 червня президент США Джо Байден заявив, що не підписуватиме своєму синові президентське помилування.
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