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Байден заявив, що не підписуватиме президентське помилування своєму синові, визнаному винним у незаконному зберіганні зброї

13 червня, 2024 четвер
22:29
Світ Джо Байден

Сина очільника США Гантера Байдена суд визнав винним у трьох обвинуваченнях щодо незаконного володіння зброєю. Джо Байден заявив, що не підписуватиме йому президентське помилування

Зміст

Про це Байден сказав на пресконференції з Зеленським, яку транслювало Espreso.TV. 

Президента США запитали, чи вважає він, що його синові було надано чесний шанс під час його судової справи. Раніше він вже заявляв, що прийме її результат та з повагою ставитиметься до судового процесу. 

"Я дуже гордий щодо свого сина, він подолав наркотичну залежність. Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я задоволений і не буду ніяк реагувати на різні рішення судової гілки. І я не буду підписувати йому президентське помилування", - заявив Байден. 

  • У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
  • У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
  • 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.
  • 15 вересня минулого року Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю, а 11 червня цього року федеральний суд присяжних у США визнав винним у всіх трьох обвинуваченнях. 
Теги:
Кримінал
Джо Байден
США
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