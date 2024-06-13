Байден заявив, що не підписуватиме президентське помилування своєму синові, визнаному винним у незаконному зберіганні зброї

Про це Байден сказав на пресконференції з Зеленським, яку транслювало Espreso.TV.

Президента США запитали, чи вважає він, що його синові було надано чесний шанс під час його судової справи. Раніше він вже заявляв, що прийме її результат та з повагою ставитиметься до судового процесу.

"Я дуже гордий щодо свого сина, він подолав наркотичну залежність. Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я задоволений і не буду ніяк реагувати на різні рішення судової гілки. І я не буду підписувати йому президентське помилування", - заявив Байден.