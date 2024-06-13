Байден заявив, що не підписуватиме президентське помилування своєму синові, визнаному винним у незаконному зберіганні зброї
Сина очільника США Гантера Байдена суд визнав винним у трьох обвинуваченнях щодо незаконного володіння зброєю. Джо Байден заявив, що не підписуватиме йому президентське помилування
Про це Байден сказав на пресконференції з Зеленським, яку транслювало Espreso.TV.
Президента США запитали, чи вважає він, що його синові було надано чесний шанс під час його судової справи. Раніше він вже заявляв, що прийме її результат та з повагою ставитиметься до судового процесу.
"Я дуже гордий щодо свого сина, він подолав наркотичну залежність. Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я задоволений і не буду ніяк реагувати на різні рішення судової гілки. І я не буду підписувати йому президентське помилування", - заявив Байден.
- У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
- У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
- 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.
- 15 вересня минулого року Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю, а 11 червня цього року федеральний суд присяжних у США визнав винним у всіх трьох обвинуваченнях.
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