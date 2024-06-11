Сина Байдена федеральне журі присяжних США визнало винним у незаконному зберіганні зброї

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі до $750 тис.

Відомо, що суд оголосив перерву на день після ухвалення рішення журі присяжних. Водночас остаточний вирок сину очільника Білого дому суддя має винести протягом 120 днів на підставі рішення журі. Таким чином, це має відбутись у середині жовтня - перед президентськими виборами у США.