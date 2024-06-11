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Сина Байдена федеральне журі присяжних США визнало винним у незаконному зберіганні зброї

11 червня, 2024 вiвторок
19:53
Світ Гантер Байден

Сина американського президента Джо Байдена, Гантера Байдена, федеральний суд присяжних у США визнав винним у всіх трьох обвинуваченнях щодо незаконного володіння зброєю

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Гантеру Байдену може загрожувати до 25 років позбавлення волі, а також штраф у розмірі до $750 тис.

Відомо, що суд оголосив перерву на день після ухвалення рішення журі присяжних. Водночас остаточний вирок сину очільника Білого дому суддя має винести протягом 120 днів на підставі рішення журі. Таким чином, це має відбутись у середині жовтня - перед президентськими виборами у США.

  • У травні 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора порушити справу про начебто втручання Байдена в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна, який заявляв, що той вимагав його звільнення, через розслідування корупції у Burisma Holdings, де працював син Байдена.
  • У лютому 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила, що правоохоронні органи не будуть поновлювати розслідування справ, у яких фігурував син президента США Гантер Байден.
  • 20 червня 2023 року Гантер Байден визнав два податкові порушення в обмін на угоду зі слідством за іншим звинуваченням.
  • 15 вересня минулого року Гантеру Байдену оголосили три підозри через незаконне володіння зброєю. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.
Теги:
Суспільство
зброя
США
Хантер Байден
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