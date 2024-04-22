SIPRI: Світові витрати на оборону сягнули історичного максимуму, Україна – на 8-му місці

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), повідомляє "Німецька хвиля".

Україна стала восьмою країною у світі за військовими витратами, які торік зросли на 51% – до $64,8 млрд (37% ВВП країни і 58% державних видатків).

Як зазначено у звіті SIPRI, опублікованому в понеділок, 22 квітня, витрати України на воєнні потреби у 2023 році становили 59% від російських. При цьому протягом року Україна також отримала військову допомогу щонайменше на $35 млрд, зокрема $25,4 млрд – від США. У сумі ця допомога та власні оборонні видатки України були еквівалентні приблизно 91% воєнних витрат Росії.

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У Росії у 2023 році такі видатки зросли на 24% і становили $109 млрд (5,9% ВВП і 16% видатків держбюджету), що на 57% більше, ніж у 2014-му, коли вона анексувала Крим.

У 2023 році видатки на оборонні цілі у світі сягнули історичного максимуму

Згідно зі звітом, унаслідок воєн Росії проти України й Ізраїлю проти ХАМАСу та напруженості в Тихоокеансько-азійському регіоні видатки на оборону у світі торік істотно зросли, досягши нового рекордного показника. За підрахунками аналітиків SIPRI, у 2023 році на оборонні цілі було витрачено близько 2,4 трильйона доларів США. Це на 6,8 відсотка більше порівняно з попереднім роком.

Зокрема, витрати зросли в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Загалом уперше з 2009 року обсяг оборонних видатків зріс у всіх п'яти регіонах, повідомив дослідник SIPRI Нан Тіан у коментарі інформаційній агенції AFP. За його словами, зростання на 6,8% стало найвищим таким упродовж року від 2009-го, і ці цифри відображають "погіршення стану миру і безпеки в усьому світі".

Хто найбільше витрачав на оборону у 2023 році

Абсолютним лідером у витратах на оборонні цілі у 2023 році були Сполучені Штати Америки – $916 млрд, або 37% військових витрат у світі. Крім США, до п'ятірки світових лідерів за обсягами військових видатків увійшли Китай, РФ, Індія та Саудівська Аравія. Утім показово, що війна Росії проти України призвела до збільшення оборонних витрат України, Росії та низки європейських країн.