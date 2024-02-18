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"Слід припинити скиглити": Рютте закликав Європу зосередитися на Україні, а не на кандидатурі Трампа у президенти США

18 лютого, 2024 неділя
10:15
Світ Марк Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав країни Європи припинити скиглити через кандидата в президенти США Дональда Трампа й зосередитись на тому, що вони можуть зробити для України

Про це пише Reuters.

Агентство нагадує, що Дональд Трамп викликав обурення в Європі після заяв про те, що у разі переобрання на посаду президента, він не буде захищати союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

"Ми повинні припинити стогнати, скиглити й нити про Трампа. Це залежить від американців. Я не американець, я не можу голосувати в США. Ми повинні працювати з тим, хто знаходиться на танцмайданчику", - наголосив Рютте.

Він додав, що Європа в будь-якому випадку повинна витрачати більше на оборону та нарощувати виробництво боєприпасів не лише тому, що Трамп може повернутися на посаду президента США.

За словами прем'єра Нідерландів, Європі необхідно збільшити підтримку України, оскільки це в її інтересах.

"І все це скиглення і стогони про Трампа. Я постійно чую це протягом останніх кількох днів. Давайте припинимо це робити", - зазначив Рютте, додавши, що після розмови з американськими політиками в Мюнхені він був "обережно оптимістичним" щодо військової допомоги Україні від США.

  • Під час Мюнхенської безпекової конференції Рютте також анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії.
Теги:
Україна
вибори президента
Нідерланди
Дональд Трамп
вибори у США
допомога Україні
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