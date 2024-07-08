Словаччина не готова зняти заборону на імпорт української сільгосппродукції продукції, - Фіцо

Про це він повідомив під час своєї першої поїздки за межі Братислави після замаху у травні, передає Sky News.

Зазначено, що очільник словацького уряду 8 липня відвідав ферму в селі Словенська Нова Вес із міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем, аби перевірити врожай зерна.

Фіцо під час візиту заявив, що Братислава не готова зняти заборону на імпорт українських сільськогосподарської продукції.

