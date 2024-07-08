Словаччина не готова зняти заборону на імпорт української сільгосппродукції продукції, - Фіцо
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його держава не готова скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України
Про це він повідомив під час своєї першої поїздки за межі Братислави після замаху у травні, передає Sky News.
Зазначено, що очільник словацького уряду 8 липня відвідав ферму в селі Словенська Нова Вес із міністром сільського господарства Словаччини Річардом Такачем, аби перевірити врожай зерна.
Фіцо під час візиту заявив, що Братислава не готова зняти заборону на імпорт українських сільськогосподарської продукції.
- Уряд Словаччини на засіданні 29 листопада ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту.
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