Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови

"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови

Марія Науменко
27 вересня, 2025 субота
20:39
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво невизнаного Придністров’я утримується від активних дій після сигналів, які Київ дав на початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас він попередив, що ситуація може змінитися у разі політичних перестановок у Молдові

Зміст

Про це він заявив під час брифінгу 27 вересня.

"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території", - зазначив Зеленський.

За його словами, Кремль прагне впливати на Молдову насамперед через політику. 

"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що для України, Європи та самої Молдови важливо, аби в країні залишалася при владі президентка Мая Санду, яка дотримується проєвропейського курсу та підтримує суверенітет України.

Водночас він додав, що якщо парламент і влада Кишинева перейдуть до проросійських сил, то відповідно, люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.

"Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю, в чому є ризик. Ризики для всіх", - пояснив президент.

  • Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може використати державу як плацдарм для нападу на Одеську область, якщо її партії переможуть на парламентських виборах 28 вересня. 

  • Крім того, ЦПД повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки РФ поширює заяви нібито про намір Брюсселя "окупувати Молдову" перед парламентськими виборами в країні.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
Молдова
Європа
Придністров'я
втручання Росії
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Автор Дар'я Куркіна
26 вересня, 2025 п'ятниця
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Автор Богдан Бачинський
27 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:40
Речниця МЗС РФ Марія Захарова
Захарова анонсувала удари дронами по транспортним вузлам НАТО у Польщі та Румунії
21:17
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні безпілотники ввечері 27 вересня: рух дронів
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
17:42
Башар Асад
Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа
16:45
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
У Мінкульті з'явився новий заступник міністра: хто він і чим займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше від нас, не є перспективним, - Пристайко
16:14
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
15:03
Річка Ганг у місті Харідвар (Індія)
Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV