"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво невизнаного Придністров’я утримується від активних дій після сигналів, які Київ дав на початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас він попередив, що ситуація може змінитися у разі політичних перестановок у Молдові
Про це він заявив під час брифінгу 27 вересня.
"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території", - зазначив Зеленський.
За його словами, Кремль прагне впливати на Молдову насамперед через політику.
"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - додав глава держави.
Зеленський наголосив, що для України, Європи та самої Молдови важливо, аби в країні залишалася при владі президентка Мая Санду, яка дотримується проєвропейського курсу та підтримує суверенітет України.
Водночас він додав, що якщо парламент і влада Кишинева перейдуть до проросійських сил, то відповідно, люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.
"Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю, в чому є ризик. Ризики для всіх", - пояснив президент.
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може використати державу як плацдарм для нападу на Одеську область, якщо її партії переможуть на парламентських виборах 28 вересня.
Крім того, ЦПД повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки РФ поширює заяви нібито про намір Брюсселя "окупувати Молдову" перед парламентськими виборами в країні.
