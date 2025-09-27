"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови

Про це він заявив під час брифінгу 27 вересня.

"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території", - зазначив Зеленський.

За його словами, Кремль прагне впливати на Молдову насамперед через політику.

"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що для України, Європи та самої Молдови важливо, аби в країні залишалася при владі президентка Мая Санду, яка дотримується проєвропейського курсу та підтримує суверенітет України.

Водночас він додав, що якщо парламент і влада Кишинева перейдуть до проросійських сил, то відповідно, люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.

"Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни. Ось про що я говорю, в чому є ризик. Ризики для всіх", - пояснив президент.