Спецслужби Канади звинуватили Китай у втручанні у вибори, - Reuters
Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) з'ясувала, що агентурна мережа Китаю втручалася в останні два вибори в країні – у 2019 та 2021 роках
Про це повідомляє Reuters.
Під тиском опозиційних законодавців, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше створив комісію з вивчення іноземного втручання у вибори, і стали відомі перші результати її роботи служби розвідки.
"Ми знаємо, що КНР таємно та обманним шляхом втрутилася у вибори як 2019, так і 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обох випадках ця діяльність мала прагматичний характер і була зосереджена насамперед на підтримці тих, хто вважався або "прокитайським", або "нейтральним" з питань, що становлять інтерес для уряду КНР.
"Державні суб'єкти можуть успішно здійснювати іноземне втручання в Канаду, тому що це має мало юридичних чи політичних наслідків. Таким чином, зовнішній вплив має низький ризик та високий прибуток", - йдеться в оцінці CSIS.
Згідно з офіційним переписом 2021 року, в Канаді проживає близько 1,7 млн осіб китайського походження, що становить трохи менше ніж 5% від загальної чисельності населення.
- Уряд Канади 8 квітня оприлюднив нову політику з питань оборони, яка передбачає збільшення інвестицій в оборону та посилену протидію загрозам з боку РФ та Китаю.
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