РФ і Китай - загрози: Канада за новою оборонною стратегією збільшить витрати на армію до 1,76% ВВП
Уряд Канади 8 квітня оприлюднив нову політику з питань оборони, яка передбачає збільшення інвестицій в оборону та посилену протидію загрозам з боку РФ та Китаю
Про це повідомляє CBC.
Нова оборонна політика Канади під назвою "Наша Північ, сильна і вільна" передбачає додаткові 8,1 млрд канадських доларів на оборонні витрати протягом п'яти років і додаткові 73 млрд – впродовж наступних двох десятиліть.
За оцінками уряду Канади, завдяки новій політиці військові витрати зростуть до 1,76% ВВП до 2029-30 років.
"Це значне збільшення оборонних витрат і великий крок вперед у наших зусиллях досягти двох відсотків ВВП, як було погоджено членами НАТО на Вільнюському саміті в 2023 році", – йдеться в програмному документі.
Він також передбачає постачання нового обладнання Збройним силам Канади, зокрема літаків дальнього радіолокаційного спостереження, далекобійних ракет класу "земля-земля", пілотованих і безпілотних багатоцільових гелікоптерів, систем протиповітряної оборони для захисту критично важливої інфраструктури і нових підводних човнів.
"Найбільш нагальним і важливим завданням, яке стоїть перед нами, є утвердження суверенітету Канади в Арктиці і північних регіонах, де мінливі фізичні і геополітичні ландшафти створили нові загрози", – підкреслює нова оборонна політика Канади.
Стратегія також визначає Китай і Росію як потенційні загрози і наголошує, що успіху Москви в її повномасштабній війні проти України допустити не можна. У документі йдеться, що нарощування Росією військового потенціалу на півночі створює невизначеність для НАТО, яку необхідно усунути.
- Напередодні Канада заявила про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США.
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