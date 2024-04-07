Канада заявила про нарощення підтримки України тлі затримки допомоги від США

Про це повідомляє CBS News.

Фріланд наголосила, що Сполучені Штати зараз "не змогли активізувати" допомогу для української сторони, яка перебуває в бойових умовах.

За її словами, канадці можуть пишатися, адже їхня країна "робить все можливе, щоб протистояти Росії", підтримуючи Україну в "найбільшій битві НАТО".

"У березні Канада надала Україні $2 млрд термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, коли США були неспроможними зробити крок і надати підтримку Україні. Ми заповнили цю прогалину", - наголосила канадська міністерка.

Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП. Проте вона зазначила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала "найактуальнішим викликом для НАТО", були "дуже значними".