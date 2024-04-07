Канада заявила про нарощення підтримки України тлі затримки допомоги від США
Міністерка фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що прихильність її країни Києву стала важливим внеском у посилення НАТО на тлі затримки схвалення пакета підтримки для України у Конгресі США
Про це повідомляє CBS News.
Фріланд наголосила, що Сполучені Штати зараз "не змогли активізувати" допомогу для української сторони, яка перебуває в бойових умовах.
За її словами, канадці можуть пишатися, адже їхня країна "робить все можливе, щоб протистояти Росії", підтримуючи Україну в "найбільшій битві НАТО".
"У березні Канада надала Україні $2 млрд термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, коли США були неспроможними зробити крок і надати підтримку Україні. Ми заповнили цю прогалину", - наголосила канадська міністерка.
Фріланд не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП. Проте вона зазначила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала "найактуальнішим викликом для НАТО", були "дуже значними".
- 20 березня Україна отримала від Канади 1,5 мільярда доларів США, які допоможуть уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе