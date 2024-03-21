Україна отримала $1,5 млрд від Канади: кошти підуть на соціальні програми

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

"Ще одна гарна новина за сьогодні. Україна отримала 2 мільярди канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 мільярда доларів США", - поінформував він.

За його словами, це важливі кошти, які допоможуть уряду України фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям.

Шмигаль повідомив, що наразі загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 7 мільярдів канадських доларів.

"Вдячні канадському народу та Уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи", - резюмував прем’єр.