Канада розглядає можливість закуповувати дрони українського виробництва
Міноборони Канади заявило, що союзникам слід повчитися досвіду використання дронів України у війні та розглянути можливість майбутніх закупівель БПЛА українського виробництва
Про це сказав міністр оборони Канади Білл Блер, передає Укрінформ.
Він зазначив, що у лютому під час візиту до Києва він обговорив досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.
"Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість", - сказав Блер.
За його словами, "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".
"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", - зазначив міністр оборони Канади.
Блер додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні.
"Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади", - резюмував він.
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