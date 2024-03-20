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Головна Економіка Канада розглядає можливість закуповувати дрони українського виробництва

Канада розглядає можливість закуповувати дрони українського виробництва

20 березня, 2024 середа
00:22
Економіка безпілотник, дрон

Міноборони Канади заявило, що союзникам слід повчитися досвіду використання дронів України у війні та розглянути можливість майбутніх закупівель БПЛА українського виробництва

Про це сказав міністр оборони Канади Білл Блер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що у лютому під час візиту до Києва він обговорив досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

"Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість", - сказав Блер.

За його словами, "ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами".

"Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель", - зазначив міністр оборони Канади.

Блер додав, що Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні.

"Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади", - резюмував він.

  • Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте висловила бажання країни розвивати оборонні технології разом з українськими компаніями.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Канада
Війна з Росією
безпілотник
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