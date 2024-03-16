Литва запропонувала Україні розвивати технології безпілотників у країні ЄС
Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте висловила бажання країни розвивати оборонні технології разом з українськими компаніями
Про це вона заявила під час візиту у Київ 15 березня, пише LRT.
"Українські виробники також зацікавлені в можливості розвивати частину своєї діяльності з Литви, оскільки тут вони мали б можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО", - сказала міністерка.
Вона обговорила з українськими виробниками безпілотників можливості співпраці і розвитку передових оборонних технологій, в тому числі безпілотних літальних апаратів і систем протидії безпілотникам.
"Безпілотники суттєво змінили хід війни. Ми продовжимо підтримувати Україну передовими системами озброєння. Ми також хотіли б співпрацювати з інноваційними українськими компаніями у розвитку оборонних технологій", - наголосила Армонайте.
Вона зазначила, що українські розробники також зацікавлені у можливості для співпраці у Литві, щоб мати можливість безпечно виробляти та експортувати свою продукцію в країни-члени Північноатлантичного альянсу.
Під час зустрічі обговорили спільну роботу в напрямі передових оборонних технологій, зокрема у сфері безпілотників та РЕБ.
Зазначається, що наразі в Україні є десятки компаній, які виробляють БПЛА: багаторазові та одноразові літальні апарати з вибуховими пристроями, морські безпілотники, для розмінування, розвідувальні та інші БПЛА.
"Українці надихають своєю мужністю та винахідливістю. З початком широкомасштабного вторгнення інноваційні українські компанії почали розробляти передові оборонні рішення. Сьогодні зброя і технології, які розробляються в Україні, також можуть сприяти зміцненню збройних сил нашої країни", - підкреслила Армонайте.
- Ще у січні міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс припустив імовірність спільного з Україною виробництва безпілотників.
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