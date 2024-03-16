Литва запропонувала Україні розвивати технології безпілотників у країні ЄС

Про це вона заявила під час візиту у Київ 15 березня, пише LRT.

"Українські виробники також зацікавлені в можливості розвивати частину своєї діяльності з Литви, оскільки тут вони мали б можливість безпечно виробляти свою продукцію і експортувати її в країни НАТО", - сказала міністерка.

Вона обговорила з українськими виробниками безпілотників можливості співпраці і розвитку передових оборонних технологій, в тому числі безпілотних літальних апаратів і систем протидії безпілотникам.

"Безпілотники суттєво змінили хід війни. Ми продовжимо підтримувати Україну передовими системами озброєння. Ми також хотіли б співпрацювати з інноваційними українськими компаніями у розвитку оборонних технологій", - наголосила Армонайте.

Вона зазначила, що українські розробники також зацікавлені у можливості для співпраці у Литві, щоб мати можливість безпечно виробляти та експортувати свою продукцію в країни-члени Північноатлантичного альянсу.

Під час зустрічі обговорили спільну роботу в напрямі передових оборонних технологій, зокрема у сфері безпілотників та РЕБ.

Зазначається, що наразі в Україні є десятки компаній, які виробляють БПЛА: багаторазові та одноразові літальні апарати з вибуховими пристроями, морські безпілотники, для розмінування, розвідувальні та інші БПЛА.

"Українці надихають своєю мужністю та винахідливістю. З початком широкомасштабного вторгнення інноваційні українські компанії почали розробляти передові оборонні рішення. Сьогодні зброя і технології, які розробляються в Україні, також можуть сприяти зміцненню збройних сил нашої країни", - підкреслила Армонайте.