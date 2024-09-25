Спікер Палати представників Джонсон заявив, що не впевнений, чи зустрінеться із Зеленським
Спікер Палати представників Майк Джонсон не впевнений, чи матиме змогу зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до США у четвер, 26 вересня
Про це він сказав у вівторок, коли прямував до зали засідань Палати Представників для фінального за розкладом голосування наприкінці робочого дня, повідомляє "Голос Америки".
На запитання про те, чи планує спікер зустрітися з президентом Зеленським у Конгресі і які є його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні, бо плани Конгресу змінилися.
"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", - зазначив Джонсон.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де бере участь у Генасамблеї ООН. Раніше у Нью-Йорку він зустрівся з низкою лідерів країн, зокрема, з прем'єрами Японії, Індії та президентом Парагваю.
- Також повідомлялось, що Байден під час зустрічі у четвер із Зеленським обговорять стан війни й останні події на полі бою, а також підтримку України з боку США та її захист від російської агресії.
- Крім того, під час візиту до США Зеленський матиме дві зустрічі з американським лідером Джо Байденом.
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