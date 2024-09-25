Спікер Палати представників Джонсон заявив, що не впевнений, чи зустрінеться із Зеленським

Про це він сказав у вівторок, коли прямував до зали засідань Палати Представників для фінального за розкладом голосування наприкінці робочого дня, повідомляє "Голос Америки".

На запитання про те, чи планує спікер зустрітися з президентом Зеленським у Конгресі і які є його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні, бо плани Конгресу змінилися.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", - зазначив Джонсон.