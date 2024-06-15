Спільні зусилля можуть покласти край війнам, - Зеленський на початку Саміту миру

Про це він сказав під час пресконференції, яка транслювалася в етері Еспресо.

"Сьогодні – це день нашого спільного успіху, адже нам всім вдалося дати дипломатії шанс. Україна ніколи не хотіла воювати. Ми знаємо, хто розпочав цей неспровокований терор, це Росія. І той, хто цього хотів, це Путін. Але у будь-якому випадку весь світ став сильнішим, він об'єднався і звідси народилася Формула миру. Ми говоримо про глобальну безпеку, це поняття, яке близьке кожному народові у світі, тому нам вдалося зібрати вже 101 країну та міжнародну організацію. Це кількість реєстрованих учасників на саміті у Швейцарії. Ми сьогодні присутні на першому Саміті миру. Деякі країни висловили інтерес у нашому саміті й вони відчули цей імпульс миротворення", - зауважив президент України.

За його словами, вдалося винести на адженту (порядок денний), що спільні зусилля справді можуть покладати край війнам і будувати сталий мир.

"Світ має силу. Формула миру була представлена на саміті країн G20 в Індонезії. Також були зустрічі у Копенгагені, у Саудівській Аравії, на Мальті, у Давосі, де брали участь вже 82 учасники. Після цих зустрічей нам стало зрозуміло, що після таких діалогів, зокрема з президенткою Швейцарії, ми готові провести перший Саміт мру. Швейцарія дуже швидко відгукнулася та погодилася провести цей саміт. Сьогодні в саміті беруть участь країни зі всіх частин світу, йдеться як про великі країни на всіх континентах, так і про маленькі. На саміт прибули представники і з Латинської Америки, і з Азії, з Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу. Ми сподіваємося, що знайдемо спільний знаменник і побачимо дорожню карту, як будемо творити мир. Разом з вами ми творимо історію тут. Нехай буде встановлений справедливий мир якомога швидше", - резюмував Володимир Зеленський.

15 червня відбувається перший день Саміту миру у Швейцарії. У швейцарському місті Бюргеншток розпочався Глобальний саміт миру, скликаний за ініціативою України.







