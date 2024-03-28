Співробітникам Siemens висунули обвинувачення у порушенні кримських санкцій поти РФ

Про це повідомляє Wirtschaftswoche.

Газові турбіни Siemens для проєкту на півдні Росії опинилися в Криму у 2017 році. Наразі прокуратура висунула обвинувачення п'ятьом чоловікам, причетним до незаконного постачання, серед них і нинішній співробітник Siemens.

Загалом четверо німців і один швейцарець сприяли продажу чотирьох газових турбін російській державній компанії 8 років тому, знаючи, що вони зрештою опиняться в Криму, який був анексований Росією у 2014 році. Це є порушенням ембарго.

За даними прокуратури, турбіни вартістю 111 мільйонів євро були вивезені до Санкт-Петербурга через порт Гамбурга в період з листопада 2015 року по січень 2016 року. Замість того, щоб встановити їх на півдні Росії, як було домовлено, російський замовник Siemens встановив їх на двох нових електростанціях у Севастополі та Сімферополі, які забезпечують енергопостачання окупованого Криму.

Зазначається, що обвинувачені знали про цей пункт призначення.

Прокурори стверджують, що чоловіки діяли з наміром "отримати непряму вигоду через змінні компоненти заробітної плати як від продажу газових турбін, так і від обіцяного контракту на обслуговування проданих газових турбін".

Siemens, і Siemens Energy відповіли, що вважають себе жертвою свого російського клієнта Технопромекспорт (ТПЕ), але співпрацюють зі слідчими.

П'ятеро обвинувачених заперечують звинувачення.