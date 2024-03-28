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Співробітникам Siemens висунули обвинувачення у порушенні кримських санкцій поти РФ

28 березня, 2024 четвер
03:16
Світ Siemens

Слідчі висунула обвинувачення співробітникам концерну Siemens, які свідомо постачали газові турбіни до Криму попри ембарго після анексії 2014 року

Про це повідомляє Wirtschaftswoche.

Газові турбіни Siemens для проєкту на півдні Росії опинилися в Криму у 2017 році. Наразі прокуратура висунула обвинувачення п'ятьом чоловікам, причетним до незаконного постачання, серед них і нинішній співробітник Siemens.

Загалом четверо німців і один швейцарець сприяли продажу чотирьох газових турбін російській державній компанії 8 років тому, знаючи, що вони зрештою опиняться в Криму, який був анексований Росією у 2014 році. Це є порушенням ембарго.

За даними прокуратури, турбіни вартістю 111 мільйонів євро були вивезені до Санкт-Петербурга через порт Гамбурга в період з листопада 2015 року по січень 2016 року. Замість того, щоб встановити їх на півдні Росії, як було домовлено, російський замовник Siemens встановив їх на двох нових електростанціях у Севастополі та Сімферополі, які забезпечують енергопостачання окупованого Криму.

Зазначається, що обвинувачені знали про цей пункт призначення.

Прокурори стверджують, що чоловіки діяли з наміром "отримати непряму вигоду через змінні компоненти заробітної плати як від продажу газових турбін, так і від обіцяного контракту на обслуговування проданих газових турбін".

Siemens, і Siemens Energy відповіли, що вважають себе жертвою свого російського клієнта Технопромекспорт (ТПЕ), але співпрацюють зі слідчими.

П'ятеро обвинувачених заперечують звинувачення.

Теги:
Крим
Німеччина
санкції проти Росії
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