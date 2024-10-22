Співробітницю посольства Естонії звільнили за роботу "Зростання націоналізму в Україні", що підтримувала погляди Кремля
Міністерство закордонних справ Естонії звільнило співробітницю посольства країни в Туреччині через її наукову роботу про націоналізм в Україні, що підтримувала проросійські погляди
Про це пише Postimees.
Йдеться про Марію Саранцеву, яка працювала секретарем візової секції в посольстві Естонії в Анкарі. У березні цього року вона представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, а у травні університет її затвердив.
Як пише видання, стаття Саранцевої "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research, який виходить двічі на рік.
"У своїй роботі, яка ґрунтується переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежать у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу", - йдеться у матеріалі.
Крім того, у роботі Саранцева називала Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводила паралелі між сучасною Україною і нацистською Німеччиною, а також називала російське вторгнення на Донеччину та Луганщину у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік".
Через цю наукову роботу МЗС Естонії звільнило співробітницю посольства, оскільки не бачило можливості продовжувати співпрацю з авторкою дослідження, сповненого кремлівськими наративами.
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