Співробітницю посольства Естонії звільнили за роботу "Зростання націоналізму в Україні", що підтримувала погляди Кремля

Про це пише Postimees.

Йдеться про Марію Саранцеву, яка працювала секретарем візової секції в посольстві Естонії в Анкарі. У березні цього року вона представила свою наукову роботу в Університеті Хаджі Байрама Велі, а у травні університет її затвердив.

Як пише видання, стаття Саранцевої "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research, який виходить двічі на рік.

"У своїй роботі, яка ґрунтується переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежать у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу", - йдеться у матеріалі.

Крім того, у роботі Саранцева називала Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводила паралелі між сучасною Україною і нацистською Німеччиною, а також називала російське вторгнення на Донеччину та Луганщину у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік".

Через цю наукову роботу МЗС Естонії звільнило співробітницю посольства, оскільки не бачило можливості продовжувати співпрацю з авторкою дослідження, сповненого кремлівськими наративами.